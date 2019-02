Governador vai à Assembleia nessa segunda (04) para leitura da mensagem anual

O governador Wellington Dias (PT) estará na Assembleia Legislativa na manhã dessa segunda-feira (04). Na oportunidade, ele vai realizar a leitura da mensagem anual, que marca a abertura oficial do ano legislativo. O evento tem início às 11h, no plenário da casa.



A expectativa é que, durante a solenidade, Wellington apresente as principais diretrizes do projeto de reforma administrava, que está em fase de conclusão, e deve ser apresentado ao legislativo nos próximos dias. A intenção do estado é alterar o organograma do executivo, com objetivo de reduzir os custos da máquina pública.

De acordo com o secretário interino de governo, Merlong Solano, o governador também deve destacar os números positivos do estado em áreas como educação, descentralização de serviços e redução dos índices de violência. A situação econômica do estado também deve ser abordada na fala de Wellington aos deputados estaduais.

“A palavra que resume os últimos quatro anos é equilíbrio. Ao tempo em que era preciso cortar despesas, também tínhamos que cuidar para não comprometer as ações do Estado”, avaliou Merlong Solano.

Natanael Souza