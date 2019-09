Governador trata sobre alargamentos de BRs e porto com diretor da FGV

O diretor da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Eduardo Quintela, esteve reunido com o governador Wellington Dias, em São Paulo.

Na agenda, o governador tratou sobre o Porto de Luís Correia e a modelagem de Parceria Pública Privada (PPP), o alargamento das BRs 343 e 316, dentre outras obras que a FGV acompanha. "Relatei ainda sobre o Plano de Aplicação do Fundef", explica o governador, declarando que deve ir ao Rio de Janeiro para tratar sobre as ações do contrato.

"Pela experiência que temos dá muita segurança trabalhar com o apoio da Fundação Getúlio Vargas. Sempre primando pela legalidade e busca da eficiência", afirma o governador.









Da Redação