Governador transmite cargo para Regina Sousa e viaja para a Escócia

O governador Wellington Dias realizou, no último sábado (6), a transmissão do cargo para a vice-governadora Regina Sousa. Dias embarcou para a Escócia onde participará da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP26), em Glasgow. Durante a viagem internacional, Regina estará no comando do Executivo estadual.

“Vou cumprir a agenda dele e algumas das minhas que estavam marcadas, tentar conciliar as duas e cumprir as rotinas administrativas”, destacou Regina Sousa.

Esta é a sétima vez que a vice-governadora, Regina Sousa, assume o governo de 2019 até agora. Em cinco oportunidades anteriores a mudança temporária também se deu por motivo de viagem oficial de Wellington Dias ao exterior.

Na COP 26, Wellington Dias estará representando o bioma da caatinga pelo Consórcio Brasil Verde. Também vai cuidar de agendas de interesse do Piauí. Uma delas é a busca por adesões ao PRO Verde, programa que tem como objetivo o plantio de um milhão de árvores nativas e frutíferas por ano. No início o foco é a recuperação de áreas degradadas das 13 unidades de conservação estaduais de proteção integral e uso sustentável.

“Queremos contribuir para que neste encontro a gente tenha não só o compromisso do Brasil, mas um compromisso do mundo pra que a gente possa evitar esta subida da temperatura, que é um desafio da humanidade”, declarou Dias.

O encontro sobre o clima e o meio ambiente reúne representantes dos 196 países signatários do Acordo de Paris. Entre os assuntos discutidos estão ações de desenvolvimento e preservação do meio ambiente, emissão de gases que provocam efeito estufa e aquecimento global.

Vacinação de Crianças





Antes de se afastar o governador anunciou que o Consórcio Nordeste e o Fórum dos Governadores solicitou à Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), agilidade na apreciação do pedido de liberação para imunização dos brasileiros acima de 5 anos, contra a covid-19. Atualmente só as pessoas a partir de 12 anos podem ser vacinadas. Os governadores entendem que os estudos já são suficientes para garantir segurança na imunização de crianças. “Com isso a gente amplia a imunização no Brasil e facilita, inclusive, com maior segurança o retorno às aulas. Por isso esperamos que a Anvisa possa tratar com prioridade”, declarou Dias. O governador do Piauí destaca que a vacinação na faixa etária acima de 5 anos está aprovada em países como os Estados Unidos. Aqui no Brasil a sugestão é do uso preferencial da vacina Pfizer. A farmacêutica norte-americana divulgou através da Reuters, resultados de testes indicando que o imunizante Pfizer/BioNTech apresentou 90,7% de eficácia contra o novo coronavírus em um ensaio clínico com crianças de 5 a 11 anos. “A agilidade nos permite também atingir a meta do Brasil para imunização igual ou acima de 80% da população vacinada bem mais rapidamente” finalizou Wellington Dias.

