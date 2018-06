Governador se atrasa e perde embarque de viagem inaugural do VLT

O governador Wellington Dias se atrasou e acabou perdendo o embarque para a viagem inaugural do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) de Teresina, que estava previsto para as 7h30min da manhã desta segunda-feira (04) no Terminal do Parque Itararé. O VLT iniciou seu percurso sem a presença do chefe do Executivo Estadual.



Wellington embarcaria junto com secretário de Transportes, Guilhermano Pires; o diretor da Companhia Metropolitana de Transporte Público, Antônio Luiz Sobral; o ministro das Cidades, Alexanre Baldy; e o presidente da Caixa Econômica Federal, Nelson Antônio de Souza. Além destes, também estiveram presentes para a viagem inaugural do VLT os senadores Ciro Nogueira (Progressistas) e Regina Sousa (PT), além da deputada federal Iracema Portela.

Diante do atraso, Wellington Dias acabou embarcando no VLT somente na Avenida Miguel Rosa, duas estações depois do ponto inicial. O desembarque acontecerá na Estação Engenheiro Alberto Silva, localizada na Avenida Maranhão, dentro do Shopping da Cidade.



O VLT foi inaugurado hoje para iniciar as operações em Teresina (Foto: Arquivo O Dia)

Procurado, o cerimonial do Governo do Estado negou que tenha ocorrido qualquer contratempo e atraso por parte de Wellington e que o embarque do chefe do Executivo não estava previsto no Terminal do Itararé, onde estavam presentes as outras autoridades. Segundo a equipe do Karnak, o governador participaria somente da chegada do VLT na estação final.

No entanto, no convite enviado à imprensa para acompanhar a solenidade de inauguração do VLT, a mensagem dizia “O Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Piauí, Wellington Dias; o Excelentíssimo Senhor Secretário dos Transportes, Guilhermano Pires; e o Senhor Diretor Presidente da Companhia Metropolitana de Transporte Público, Antônio Luiz Sobral convidam para participar da viagem inaugural do Veiculo Leve sobre Trilhos – VLT conforme programação abaixo: Dia 04 de junho de 2018, 8h. Embarque: Estação Terminal Itararé, Praça Dirceu Arcoverde II. Desembarque: Estação Engenheiro Alberto Silva, Av. Maranhão.

Maria Clara Estrêla, com informações de Ananda Oliveira e Ithyara Borges