Governador reúne secretários para lançamento de metas

Durante a reunião foram estabelecidas metas para áreas prioritárias do governo. Para o Antônio Neto, secretário de Planejamento, a reunião é um momento onde a sociedade civil, representada por todos os conselhos, senta junto com o Governo do Piauí para elaborar o plano plurianual para os próximos quatro anos. A Educação foi apontada como uma das bases para o crescimento dos demais setores da economia.





Eliézer Rodrigues - O Dia TV