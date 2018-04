Governador quer conversar com senador Elmano Férrer

A decisão do senador Elmano Férrer em mudar de partido no ultimo dia do prazo da janela partidária e ir para uma sigla de oposição surpreendeu, principalmente, as lideranças que fazem parte da base do governo. A saída do MDB, que é aliado de Wellington Dias (PT), e o ingresso no PODEMOS deve viabilizar, inclusive, uma candidatura ao governo do Estado.

Wellington Dias declarou que ainda pretende conversar com Elmano sobre o assunto. “Eu quero tratar, quero ter a oportunidade de conversar com ele até para compreender. É um direito legítimo dele como filiado, como um líder, de tomar sua decisão”, disse o governador ao O DIA.



No último sábado, Elmano recebeu em Teresina o candidato à presidência da República, Álvaro Dias (Foto: Divulgação)



No último sábado (14), Elmano recebeu em Teresina o candidato à presidência da República pelo partido, o senador Álvaro Dias. “As coisas vão acontecer a partir de agora. Eu posso ser candidato a governador, mas é povo quem vai dizer. O ‘vein’ ainda tem muita disposição para servir. O povo está querendo inovar, mudar”, disse o senador piauiense.

A candidatura de Elmano tem o apoio do presidenciável. “O Elmano Férrer seria um grande governador e se ele se dispuser a disputar certamente terá o aval do Podemos e amplo apoio popular. Ele é admirado por todos os senadores por sua simpatia e sua dignidade. Um grande governador para o Piauí”, afirmou Álvaro Dias.

Ithyara Borges - Jornal O Dia