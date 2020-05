Governador propõe antecipação do feriado do Dia do Piauí

À semelhança do que fez o prefeito Firmino Filho (PSDB) com o aniversário de Teresina, o governador Wellington Dias (PT) também pretende antecipar o feriado do Dia do Piauí, normalmente comemora em 19 de outubro, para o próximo dia 15 de maio. Ele encaminhou hoje (07) para a Assembleia Legislativa o projeto de lei propondo a alteração na data.





Wellington Dias encaminhou projeto de lei para a Assembleia propondo a antecipação do aniversário do Estado - Foto: O Dia

Isso, segundo Wellington Dias, se faz necessário para que se garantam as condições de facilitar o cumprimento do isolamento social. As curvas da quarentena tanto no Estado como em Teresina apontam que em finais de semana e feriados, o isolamento tende a aumentar. Com o dia 15 de maio caindo em uma sexta-feira, a terceira semana do mês teria apenas quatro dias úteis e um feriado prolongado.

“Sei que é uma data simbólica e especial, mas eu acho que acima de tudo, nesse instante, é a vida. E é pela vida que este ano de maneira diferente comemoraremos o dia do Piauí em maio, embora sabendo de toda a importância do 19 de outubro”, explicou Wellington Dias.

O projeto de lei ainda precisa ser apreciado pelos parlamentares na Assembleia antes de ser votado.

Maria Clara Estrêla