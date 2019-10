Governador nega interferência na escolha de candidato petista

Em meio a indefinição acerca do representante do Partido dos Trabalhadores (PT) nas eleições para a Prefeitura de Teresina em 2020, alguns pré-candidatos da sigla apostam no apoio do governador Wellington Dias (PT) para sair na dianteira dessa disputa interna. No entanto, Dias tem negado qualquer interferência nesse processo.

O chefe do Executivo estadual esteve reunido recentemente com o deputado Franzé Silva, um dos pré-candidatos petistas que almeja a vaga majoritária na capital. Questionado sobre quem vai apoiar, Dias afirma que “Essa parte quem vai conduzir é o PT, em diálogo com outros partidos”, ressaltou

Governador Wellington Dias (Foto: ODIA)

Segundo Dias, o encontro com Franzé foi para tratar de algumas pautas em tramitação na Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) e de um programa que visa melhorar e regulamentar o primeiro emprego envolvendo o setor privado.

Além de Franzé, o deputado Fábio Novo e o líder comunitário Júnior do MP3 também pleiteiam a vaga na chapa majoritária petista na capital em 2020. Para evitar o acirramento da disputa interna, muitas lideranças da agremiação defendem o consenso em torno de um único nome

João MagalhãesBreno Cavalcante