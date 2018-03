Governador esclarece informações sobre empréstimo e cobra empenho de aliados

O governador Wellington Dias (PT) reuniu todos os deputados da base aliada do Executivo para explicar informações referentes as polêmicas envolvendo a aplicação do recursos do empréstimo e cobrar que parlamentares façam contraponto as informações propagadas pela oposição. Na reunião, Wellington Dias também afirmou que não tem interesse em antecipar o debate eleitoral.

Ao O DIA, o deputado estadual João de Deus (PT), líder do governo, afirmou que os deputados querem todas as informações referentes ao empréstimo e a equipe técnica do governo vai repassar os dados para embasar posicionamentos dos parlamentares.



O governador explicou a aplicação dos recursos da operação de crédito com a Caixa Econômica (Foto: Divulgação)



“O governador entende que nem sempre os deputados têm as informações para fazer o contraponto. Todas as operações de crédito feitas pelo Piauí são da mesma forma da atual, no governo Wilson Martins também pegava dinheiro de empréstimo e colocava na conta única, porque não há nenhum problema”, diz João de Deus, acrescentando que o procurador-geral do Estado, Plinio Klerton, apontou as falhas e contradições no relatório de técnicos do TCE. “Todos os deputados vão ter acesso às informações e passar para opinião pública que existe ali uma tentativa de querer barrar a chegada desse empréstimo, o que é muito ruim para o Estado”, conclui João de Deus.

O deputado estadual João Madison (MDB), também presente na reunião, falou à imprensa que o governador mostrou as obras que estão sendo executadas pelo Executivo e a necessidade de defender o governo. “Muitas obras não são bem divulgadas e a base precisa buscar isso para defender o governo e mostrar a importância delas para gerar emprego e renda”, disse Madison. Nos últimos dias, a oposição tem disparado muitas críticas ao governo, e agora o Poder Executivo deve aparelhar sua base para contrapor o discurso da oposição.

João Magalhães - Jornal O Dia