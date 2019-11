Governador do DF esteve no Piauí durante feriado da República

O governador do Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha (MDB), aproveitou o feriado da Proclamação da República da última sexta-feira (15), para visitar a cidade piauiense de Corrente, onde morou na infância e ainda possui uma propriedade.

Apesar da passagem, Ibaneis não cumpriu nenhuma agenda pública no Piauí, onde mantém boa relação com importantes lideranças políticas, principalmente do seu partido. Segundo um jornal brasiliense, o governador do DF tem viajado pelo país para tentar se viabilizar como uma opção nacional do MDB nas eleições de 2022.

Os pais de Ibaneis são do município de Corrente, no Piauí, e foram morar no Distrito Federal em 1959. Após passar parte da infância e adolescência em Corrente, para onde os pais tinham voltado, Ibaneis mudou-se novamente para Brasília, para estudar.

Breno Cavalcante