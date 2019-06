Governador diz que Lucy tem autonomia para fazer críticas

O governador Wellington Dias (PT) comentou, nesta segunda-feira (3), as fortes declarações da deputada Lucy Soares (Progressistas) acerca do governo do Estado. Apesar de respeitar o posicionamento de cada parlamentar, o petista frisou que ela pertence a um partido aliado.



“Acho que ela é de um partido da base aliada, mas as posições dos parlamentares são autônomas e independentes. Saberei compreender a posição que cada um tomar”, disse o chefe do Executivo.



Foto: Arquivo O Dia

Apesar do Progressistas compor a bancada governista na Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi), Lucy têm se destacado pelas constantes críticas ao governo. Ela já afirmou que pretende seguir uma linha independente no parlamento estadual, mas reforça não ser oposição.

Entre os episódios de entrave da deputada com o governo estão as críticas a reforma Administrativa, elaborada pelo governo e aprovada na Alepi, e, mais recentemente, ela classificou os hospitais regionais de Floriano e Picos como “matadouros”.

João MagalhãesBreno Cavalcante - Jornal O Dia