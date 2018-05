Governador diz que ainda não discutiu com partidos os nomes para majoritária

Após citar o nome da deputada Janaínna Marques como um dos mais fortes entre as lideranças do PTB para ocupar um dos espaços na chapa majoritária, o governador Wellington Dias (PT) disse que ainda não discutiu o assunto com os partidos e voltou a falar que as definições só devem acontecer no próximo mês.

Questionado sobre a possibilidade da indicação de Janaínna Marques na chapa, possivelmente para concorrer ao cargo de vice-governadora, Wellington Dias resumiu a resposta sem querer prolongar o assunto. “Ainda não conversei com ninguém sobre nenhum nome especifico”, pontuou.



Em solenidade na Câmara, governador evita falar sobre integrantes de chapa (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



O PTB oficializou sua intenção de poder indicar um de seus membros para a chapa na semana passada. A intenção é que, primeiro, o partido ganhe o espaço para depois, dependendo da vaga oferecida, definir o nome entre as fileiras do partido. O governador considerou como “justa” a reivindicação dos petebistas.

Wellington Dias falou ainda que todas as propostas serão discutidas com as siglas, tanto àquelas com relação à chapa proporcional como a majoritária. Para que a demora não cause desgaste ou descontentamento na base, o governador disse que junho será o mês da definição. “Quero ver se agora em junho a gente tem as tomadas das decisões sobre as chapas, que são várias”, finalizou.

Ithyara Borges - Jornal O Dia