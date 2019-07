Governador assina promoção de 296 policiais civis

O governador Wellington Dias (PT) assinou, na tarde desta terça-feira (16), a promoção de 296 policiais civis do Piauí, incluindo agentes, peritos, escrivães e delegados.

Segundo o chefe do Executivo, o governo tem buscado realizar os reajustes e as promoções dos servidores públicos, mas sempre avaliando o impacto financeiro de tais medidas, de maneira a respeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

"De um lado, o estado cumpre uma obrigação junto aos servidores e, do outro lado, busca não ferir os princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal", afirmou Wellington, que assinou as nomeações durante reunião com o secretário de Segurança Pública, capitão Fábio Abreu; com o delegado Luccy Keiko Leal, titular da Delegacia-Geral da Polícia Civil do Piauí; e com o secretário de Governo, Osmar Júnior.

Foram promovidos, no total, 227 agentes, 35 escrivães, 26 delegados e 8 peritos.

O governador Wellington Dias assinou as nomeações de 296 policiais civis (Foto: Jorge Bastos / CCom)

O delegado-geral Luccy Keiko ressalta que as promoções são um estímulo para os policiais civis sentirem-se motivados a trabalhar ainda mais pela segurança pública do estado.

"Essa promoção veio em uma hora boa. A Polícia Civil está combatendo diariamente o crime. Inclusive, com uma redução significativa nos índices de criminalidade. Para você ter uma ideia, no ano passado, em Teresina, até o final de junho, ocorreram 156 CVLIs, crimes violentos letais e intencionais. E em 2019 foram 126 [no mesmo período]. Então, nós reduzimos em 30 o número de CVLIs. Agora, essa promoção vem coroar todo o nosso trabalho. A gente vem, em parceria com a PM, lutando por uma segurança pública cada vez mais eficiente", afirma Luccy Keiko.

Governador afirmou que estado busca realizar os reajustes salariais e as promoções dos servidores sem desrespeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal (Fotos: Jorge Bastos / CCom)

O secretário Fábio Abreu afirma que a promoção é um reconhecimento do estado ao trabalho dos policiais.

"Nós temos promovido muitos policiais da Polícia Militar, e agora nós estamos finalizando um ciclo de promoções dos policiais civis. Temos promoções dos agentes, escrivães, peritos e delegados. E já estamos na iminência de abrir um novo processo para nomeações", afirma Fábio Abreu.

Cícero Portela