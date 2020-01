O governador Wellington Dias assinou, nesta segunda-feira (20), no escritório da Residência Oficial, o decreto de criação do 21º Batalhão de Polícia no município de Altos. Além de beneficiar o município, com 40 mil habitantes, as várias cidades ao entorno também serão contempladas com a ação policial, cidades como Pau D’Arco, Coivaras, Alto Longá, Beneditinos, Santo Antônio e São João da Serra.

De início, serão colocados a disposição mais dez policiais militares, que se somarão aos 24 que atuam em Altos. Um concurso, que será anunciado até maio, prevê a inclusão dos efetivos para este e outros batalhões.

Governador assina decreto que cria o Batalhão de Polícia de Altos. (Foto: Divulgação)



“Estamos dando um passo importante, criamos um projeto de lei para que este batalhão seja permanente, ou seja, na minha gestão e em outras, Altos contará com essa estrutura. Inicialmente, vamos disponibilizar mais equipamentos e vamos fazer uma parceria com o município para a instalação de câmeras de monitoramento, além de uma parceria com a guarda municipal. A construção da sede levará mais tempo, mas não impede que já iniciemos os investimentos. Tenho certeza de que os resultados serão positivos, com a diminuição significativa da violência na região”, destacou o governador Wellington Dias.

“Temos agora a criação de mais um batalhão na estrutura da Polícia Militar do Piauí e que vem contemplar essa região de Altos, cuja possibilidade já discutíamos há algum tempo e agora está sendo concretizada. Vamos estruturar a unidade para que possamos ter em Altos uma referência em termos de unidades policiais militares, podendo ter outras companhias estendidas para Coivaras e demais cidades que fazem parte do entorno”, ressaltou o secretário de Segurança, Fábio Abreu.

Segundo o comandante da PM, Lindomar Castilho, a previsão é de que, até o carnaval, o novo batalhão possa estar atuando em Altos. “O último batalhão criado foi em Paulistana e agora temos a missão de montar a equipe e estruturar esta unidade até o carnaval, que é uma época movimentada e necessita de uma boa segurança. O batalhão suporta até cem policiais, mas até lá vamos movimentar tropas de forma que possamos aumentar o contingente”, declarou.

De acordo com a prefeita de Altos, Patrícia Leal, a cidade ganhará bastante com a iniciativa. “Altos tornou-se uma grande cidade, o polo daquela região, e por consequência, as demandas tornaram-se muitas. A criação do batalhão é muito importante para o desenvolvimento da nossa região, que faz parte da grande Teresina, e necessita de uma atuação mais incisiva por parte da segurança pública”, disse a prefeita de Altos, Patrícia Leal.

O decreto também atende a um pedido de Warton Lacerda, esposo da prefeita de Altos, Patrícia Leal. Um requerimento do batalhão foi apresentado pelo político quando ocupou o cargo de deputado estadual na Assembleia Legislativa.

“Na época o comandante da Polícia Militar, Carlos Augusto, foi sensível à nossa necessidade e elaborou o projeto junto ao secretário de Segurança, Fábio Abreu. Agora, na gestão do Lindomar Castilho, ressaltamos a importância do pedido e ele prontamente atendeu, enviando o projeto adequado ao governador, que por sua vez, encaminhou para Alepi. O projeto foi aprovado e hoje estamos comemorando essa conquista”, pontuou Lacerda.

Da Redação