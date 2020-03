Ginásio Verdão deve abrigar Hospital de Campanha no combate à Covid-19

Assim como está fazendo a Prefeitura de Teresina, o Governo do Estado também está estudando a utilização de estruturas já existentes para construir hospitais de campanha que possam reforçar a rede de combate ao Novo Coronavírus no Piauí. Na manhã de hoje (27), o governador Wellington Dias visitou o Ginásio Verdão, onde deve ser erguido uma unidade de atendimento com mais de 100 leitos.



Atualmente, o Verdão encontra-se administrado por uma parceria público-privada (PPP), mas Wellington Dias disse que o governo recebeu sinal positivo e que a concessionária responsável pelo espaço já tratou com mesma empresa que está construindo os hospitais de campanha em outros estádios de futebol brasileiros como o Pacaembu, em São Paulo, e o Estádio Limeira em Fortaleza.





“É uma empresa que já conhece na prática essa situação e está trabalhando agora aqui no nosso Verdão. Foi uma decisão que tomamos, a de que vamos trabalhar esta área para leitos clínicos, leitos de estabilização, leitos de UTI conforme definir a equipe técnica. Tudo isso para dar mais robustez à nossa luta contra o Coronavírus. E o Verdão, que sempre serviu à saúde na prática do esporte, agora vai poder servir para vencermos esse vírus”, finaliza o governador.

Além do Verdão, Dias visitou também o Hospital Universitário da Ufpi que irá disponibilizar mais 19 leitos de UTI, além de leitos clínicos para atender a população.

Maria Clara Estrêla