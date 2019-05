Gessivaldo não ganha espaço no governo, mas se mantém na base

O deputado Gessivaldo Isaías (PRB) afirmou nesta terça-feira (14) que deverá seguir na base do governador Wellington Dias (PT), mesmo sem ter sido contemplado com espaços na gestão estadual. Na última gestão ele foi titular da Secretaria Estadual do Trabalho e Empreendedorismo (Setre), extinta na reforma administrativa.

“Sempre coloquei que não vislumbro a questão de cargos, no meu mandato estarei atuando no legislativo, até porque acho que tenho muito a contribuir para o estado (...) Esse não é meu perfil, nunca me ative a cargos e a obras. A minha questão é o bom andamento do estado do Piauí”, pontuou o parlamentar

O deputado ainda reforça que isso não será empecilho para sua permanência na ala governista na Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi). “Nunca saí da base do governo e nunca votei contra os projetos dos princípios populares que venham por parte do governador. Nunca me coloquei em oposição”, disse.

Apesar de ter sido eleito de uma coligação de oposição nas eleições de 2018, Gessivaldo Isaías nunca escondeu sua aliança política com Wellington Dias, que no entanto, definiu a questão de apoio eleitoral no último pleito como um dos critérios para acomodação de aliados em seu governo.

João MagalhãesBreno Cavalcante