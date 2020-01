O deputado estadual Gessivaldo Isaías (Republicanos) admitiu que possui interesse em ocupar a vice-presidência da Assembleia Legislativa do Piauí, cargo que ficou vago após o falecimento do deputado Fernando Monteiro (PRTB), no final do ano passado.

Gessivaldo pretende viabilizar a indicação através do bloco parlamentar ‘Republicanos-Cidadania-PL- PSD e PDT’, que possui seis parlamentares na atual legislatura, aparecendo como uma das maiores bancadas da casa.

Gessivaldo Isaías quer disputar a vice-presidência da Alepi. (Foto: Arquivo O Dia)



Apesar de confirmar que possui interesse em ocupar a vaga, o parlamentar prega cautela e diz que ainda pretende ter conversas com o presidente da Assembleia, Themístocles Filho (MDB), e com os deputados que fazem parte do seu bloco partidário: Fábio Xavier(PL), Carlos Augusto(PL), Dr. Hélio(PL), Oliveira Neto (Cidadania) e Georgiano (PSD).

“Ainda não lancei uma précandidatura oficialmente, porque, realmente, preciso conversar com o presidente, até porque eu fui um dos que fiz campanha efetivamente para ele ser reeleito presidente. A Assembleia é feita de acordos. Querendo ou não, é uma eleição para uma vacância e precisa ser feita de forma democrática. O momento é de ouvir as opiniões”, disse.

Ainda de acordo com Gessivaldo, por contar com seis deputados, o bloco partidário que ele faz parte possui força suficiente para pleitear a vaga, que também é alvo disputas entre Progressistas e PT, que possuem as duas maiores bancadas do legislativo estadual.

Apesar do cenário de evidente disputa, ele diz que ainda acredita na possibilidade de um consenso entre as bancadas. “Acho que o consenso é o melhor pra casa”, avaliou.



Natanael Souza