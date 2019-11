Gessivaldo Isaías garante candidatura própria do Republicanos

O presidente estadual do Republicanos, deputado Gessivaldo Isaías, afirmou nessa quarta-feira (06) que a sigla conta com pelo menos três nomes para a disputa pela Prefeitura de Teresina em 2020. Segundo ele, as opções estão sendo avaliadas dentro das instâncias partidárias e a definição deve ocorrer em breve.

“Estrategicamente, a orientação do diretório nacional é lançarmos candidato a prefeito. Lógico que temos que estudar a situação, mas posso garantir que aqui em Teresina teremos candidatura própria. Temos três nomes que estão sendo analisados pelos diretórios estadual e municipal, e pelos pré-candidatos a vereador”, garantiu.



Gessivaldo diz que as opções estão sendo avaliadas na legenda - Foto: O Dia



Entre os nomes cotados pelo Republicanos, está o próprio Gessivaldo, o vereador Levino de Jesus e o ex-deputado Silas Freire. “Entre esses três nomes será escolhido o representante do partido na eleição municipal”, pontou.

Atualmente, o Republicanos faz parte da base de apoio do prefeito Firmino Filho (PSDB). Apesar de ensaiar uma candidatura própria em 2020, ainda não há expectativa de rompimento da aliança efetivada na última eleição municipal.

Natanael Souza, do Jornal O Dia