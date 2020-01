Gessivaldo Isaías desiste de disputar a vice presidência da Alepi

O deputado estadual Gessivaldo Isaías (Republicanos) desistiu de disputar a vice-presidência da Assembleia Legislativa e declarou apoio a Júlio Arcoverde (Progressistas), que também pleiteia a vaga. Apesar de garantir que já contava com 12 apoios, entre os 30 parlamentares que fazem parte da casa, Gessivaldo afirmou que, após conversas, preferiu trabalhar por um consenso no nome de Arcoverde.

“Conversamos com o deputado Júlio Arcoverde e chegamos a um consenso. Até agradeci os deputados que se pronunciaram pela minha candidatura, já tínhamos contabilizado 12 amigos. A gente tem que reconhecer e parabenizar a pessoa que consegue ao maior êxito. Não estarei me inscrevendo para disputar a vice-presidência e, com certeza, estarei apoiando o nome do Júlio”, afirmou.

Gessivaldo também nega que a desistência de disputar a vice presidência da Assembleia tenha relação com a discussão sobre a composição das comissões técnicas da casa. Segundo ele, a decisão de retirar o nome foi adotada para evitar constrangimentos entre os parlamentares.

“Você trabalhar com deputados é diferente de trabalhar com eleitor. Existem acordos que foram firmados que com certeza dariam uma maioria ao deputado Júlio. Para não botar os meus amigos em constrangimento, resolvi fazer um acordo e apoiar candidatura do Júlio. Não saindo de uma candidatura vencido, pelo contrário, feliz por ter conseguido o apoio de 12 amigos deputados”, ressaltou Gessivaldo.

O cargo de vice-presidente da Assembleia Legislativa está vago desde o final de dezembro, após o falecimento do deputado estadual Fernando Monteiro, que ocupava a posição. Pelo regimento, uma nova eleição deve ser convocada, assim que os trabalhos forem retomados, na próxima semana.

Natanael Souza