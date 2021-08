Georgiano reafirma recusa a suplência do senado de Wellington Dias

Cobiçada por alguns, recusada por outros. A possível vaga de suplente ao senado do governador Wellington Dias, cargo estratégico que pode dar a um aliado uma cadeira de senador sem muito esforço, não interessa ao PSD de acordo o deputado Georgiano Neto. Recentemente vários partidos demonstraram interesse na cadeira. O último que aventou a possibilidade nos bastidores foi o ex-senador João Vicente Claudino que revelou a interlocutores que poderia fazer a composição com Wellington.

Cortejado por Ciro Nogueira e pela oposição, o PSD nega qualquer intenção de racha com o governador. Para o deputado o caminho é brigar pela vaga ao senado na chapa governista e ponto final.

“Nunca foi tratada a possibilidade de nós irmos para a oposição. Temos uma parceria sólida, uma parceria de resultados com o governador Wellington Dias. Ele sabe das pretensões do PSD e pediu para aguardamos. Temos o desejo de estarmos na chapa majoritária, temos as condições de reivindicar essa participação e vamos aguardar. Na nossa reunião com Ciro Nogueira não tratamos sobre política, existe um assédio natural a todos os partidos da base. Já informamos ao governador que é algo que não contempla o PSD a vaga de suplente ao senado, nosso projeto é uma das três vagas da majoritária” concluiu Georgiano Neto.





FOTO: Elias Fontinele/ODIA

