Georgiano e Themístocles ensaiam parceria nas eleições municipais de 2020

PSD e MDB podem estar juntos na disputa pela Prefeitura de Teresina em 2020. Esse é o desejo do deputado estadual Georgiano Neto (PSD), pré-candidato a prefeito da capital, que vem tentando viabilizar a união de forças entre os dois partidos, que vão fazer oposição ao candidato indicado pelo Palácio da Cidade.

“Temos dialogado a respeito das eleições municipais de Teresina. o nosso desejo é que possamos estar juntos nas eleições de 2020, com o propósito de renovar a gestão na nossa capital”, afirmou Georgiano.



Foto: Elias Fontinele/O Dia

Já o presidente da Assembleia Legislativa, Themístocles Filho(MDB), que é o presidente do diretório municipal do MDB, vê com bons olhos uma eventual parceria com Georgiano Neto nas eleições de 2020. Segundo ele, a decisão vai ficar para o próximo mês de outubro.

“Vai ser uma eleição diferente. vão surgir novas lideranças na capital. O deputado Georgiano é um cidadão novo, bem votado na capital e no estado do Piauí, ele tem possibilidades reais de atingir seus objetivos”, declarou Themístocles.

Natanael Souza - Jornal O Dia