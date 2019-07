Georgiano admite diálogo com Firmino, mas descarta aproximação política

Pré-candidato à Prefeitura de Teresina, o deputado Georgiano Neto (PSD) não vê empecilho para se reunir com Firmino Filho (PSDB), atual gestor da capital, desde que seja para tratar de assuntos administrativos. Ele rechaça qualquer possibilidade de aproximação política visando o pleito de 2020, reafirmando sua oposição ao tucano.



“Se for uma conversa para tratar dos problemas de Teresina e do estado do Piauí, ele como prefeito da capital e eu como deputado estadual, estamos abertos ao diálogo para tratar com qualquer liderança. Quanto a questão política, temos um posicionamento de oposição e vamos manter isso até as eleições”, declarou o parlamentar.



O deputado afirma que caso o PSD entenda ser melhor indicar um vice, o nome será de outra pessoa - Foto: Elias Fontinele/O Dia



A declaração veio após Firmino se reunir com o deputado Fábio Abreu (PL), atual secretário estadual de Segurança Pública e também pré-candidato, na última segunda-feira (22). Além deste, o prefeito teve encontros com Dr. Pessoa, quando este não havia anunciado sua ida ao MDB, e João Vicente Claudino (PTB), apontado como possível candidato, porém nega que tenha tratado sobre as eleições.

Oposições unidas

O deputado reitera ainda que a união dos partidos que hoje compõe a ala de oposição à gestão municipal. Apesar de tentarem viabilizar seu pré-candidatos, ele explica que as siglas devem definir, próximo às convenções, qual a melhor estratégia para vencer o pleito, se unidas já no primeiro turno ou em palanques separados para forçar o segundo turno.

Caso se configure uma aliança em bloco, Georgiano não considera compor a chapa majoritária. “A possibilidade de ser vice não existe, agora o partido lá na frente pode compor com outro nome”, finaliza.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia