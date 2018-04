Funcionamento em dois turnos será discutido no Tribunal de Justiça

O Pleno do Tribunal de Justiça do Piauí aprecia nesta segunda-feira (23), às 9 horas, em sessão extraordiná- ria para tratar de assuntos administrativos, o projeto de Resolução que pretende revogar a Lei 6.543/2014, que estabelece o horário de funcionamento do Poder Judiciário piauiense. Na prá- tica, a revogação vai possibilitar que o Tribunal autorize eleições 2018 Silas Freire não descarta PRB na oposição Divulgação a ampliação do atendimento ao público, implantando o segundo turno de trabalho no Judiciário.

Atualmente, o horário de atendimento é de 7 às 14h e com a ampliação, ficará de 8 às 18h. Uma Assembleia extraordinária do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciá- rio do Piauí está marcada para decidir como a categoria vai acompanhar a votação sobre a revogação da Lei 6.543/2014.

Em artigo publicado no jornal O DIA na edição do último final de semana, o presidente da OAB/PI, Chico Lucas, defendeu a implantação do segundo turno, argumentando que a grande maioria dos estados já adota o modelo. “As mudanças precisam ser mais profundas e a atual composição do Tribunal, em iniciativa modernizadora, pretende ampliar o funcionamento da Justiça piauiense, seguindo o modelo já adotado em quase todos os Estados da federação. Atualmente, no Piauí, todo o potencial dos fóruns, equipamentos e servidores está reduzido à sua metade. A aprovação da resolução, portanto, atenderá aos conceitos gerenciais de uma administração eficiente, conforme preconiza o Conselho Nacional de Justiça”, disse ele.



O presidente da OAB/PI, Chico Lucas, defendeu a implantação do segundo turno (Foto: Moura Alves/O Dia)



Em resposta ao posicionamento do presidente da OAB, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Piauí encaminhou ao O DIA, uma nota afirmando que Chico Lucas se utiliza de “desinformação a serviço da má fé”, numa atitude “popularesca” para insinuar que os servidores são contrários à medida.

“Esta entidade sindical e os servidores não somos nem poderíamos sermos contrários à implantação de tantos quantos sejam os turnos que o TJPI queira para o funcionamento do expediente do Judiciário piauiense, obviamente, desde que, respeitada a carga horária da força laboral do servidor, assim, uns e outra, em especial a jornada de trabalho dos servidores de seis horas diárias e ininterruptas, de segunda a sexta feira, definidos em lei, a despeito da jornada de trabalho dos servidores e o expediente do Judiciário piauiense nunca terem sido e não serem as causas das mazelas do Poder Judiciário do Estado do Piauí”, pontua a nota.

Cartórios

O TJPI também deve retomar hoje (23) julgamento do processo referente ao concurso dos cartórios, que se arrasta há cinco anos. No mês passado, em sessão do dia 19 de março, o desembargador Brandão de Carvalho pediu vista durante o julgamento do processo.

