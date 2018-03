Freixo reforça que Marielle não recebeu ameaças: ‘Vingança brutal’

O deputado estadual Marcelo Freixo (PSOL) disse que a vereadora Marielle Franco, do mesmo partido, nunca recebeu nenhuma ameaça que ele tivesse conhecimento. O parlamentar esteve na Delegacia de Homicídios (DH), na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, nesta terça-feira, acompanhando os depoimentos de duas pessoas ligadas a Marielle. Uma delas, segundo ele, é Mônica Tereza Benício, viúva da vereadora, e outra é uma assessora do partido.

— Marielle foi fruto de uma vingança que chegou sem ameaça. Uma vingança brutal e inaceitável, uma interrupção da democracia. Só que não sabiam quem era Marielle e o mundo está respondendo — afirmou Freixo.

Marielle foi fruto de uma vingança que chegou sem ameaça, disse Freixo. (Foto: Reprodução/Facebook)



O parlamentar acredita que o caso vai ser solucionado e disse que tem apoiado os familiares e amigos da vereadora, além de colaborar com as informações que a polícia tem solicitado:

— Nossa ansiedade é muito grande. O crime contra Marielle é um crime contra a democracia. A gente não tem a menor dúvida disso. Então, esse caso tem que ser esclarecido. Isso não significa que a vida dela valha mais do que a de qualquer pessoa, mas é um caso que pode estar colocando várias outras pessoas em risco. E quando afronta a democracia, o estado tem que responder. A investigação está sendo feita. A gente não vai achar que o caso vai ser resolvido no tempo da nossa angústia.

Freixo disse ainda que o dia de hoje, quando será realizado na Cinelândia um ato ecumênico pela memória da vereadora, é muito importante, e que mundo vai estar rezando por Marielle.

— Hoje é o dia das muitas Marielles aparecerem em praça pública para rezar por Marielle. Não é à toa que essa jovem negra, que nasceu na favela da Maré e superou tantas coisas, chegou ao ponto que chegou.

Os depoimentos que estão sendo colhidos nesta terça-feira são importantes para a polícia buscar elementos que ajudem a esclarecer as mortes de Marielle e do seu motorista, Anderson Gomes. O crime aconteceu na noite da última quarta-feira, quando a parlamentar passava pelo Estácio vindo de um evento público na Lapa.

