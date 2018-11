Freitas Neto defende reforma tributária urgente no país

O empresário Antônio de Almendra Freitas Neto (PSDB), eleito presidente do Conselho Deliberativo do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no Piauí na última segunda-feira (19), defendeu que seja feita com urgência uma reforma tributária no país, e que se promova uma melhoria no ambiente de negócios em âmbito nacional.

O ex-governador Freitas Neto, que foi eleito presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-PI (Foto: Poliana Oliveira / O DIA)

"O Brasil tem um péssimo ambiente de negócios. O Brasil tem um sistema tributário que, além de onerar muito o produtor e a população, ele é altamente complicado. É preciso fazer uma reforma tributária, nem que seja apenas para simplificar o sistema tributário, que é muito mais simples em outros países. No Brasil, a empresa gasta dinheiro até para ter um aparato para conseguir pagar os impostos em dia e não ser multada amanhã. Então, nós precisamos de uma reforma tributária, precisamos racionalizar a gestão no poder público nacional, nos estados e nos municípios, e precisamos melhorar o ambiente de negócios. Os empresários se queixam muito da relação com o poder público, nos três níveis", afirma Freitas Neto, que já foi governador do Piauí, senador, deputado federal e estadual e prefeito de Teresina.

O novo presidente do Sebrae Piauí pondera que, para a economia do país voltar a crescer, o Estado precisa oferecer aos empresários as condições mínimas para que eles possam empreender, ampliando investimentos e, desta forma, gerando mais emprego e renda para a população.

"É preciso que todo mundo entenda que o Estado em si - o poder público federal, estadual e municipal - não gera recursos. Ele arrecada recursos gerados pelas atividades produtivas - comércio, serviços, indústria e agricultura. Então, eu quero que esse presidente da República [Jair Bolsonaro] acerte, que o Brasil retome o seu caminho. Nós passamos por três anos de recessão e estamos com uma perspectiva muito pequena de crescimento do PIB. Nós precisamos crescer para atender as demandas [da sociedade], para acabar com esse desemprego", avalia Freitas Neto.

Reforma administrativa deve ser feita para o estado não se tornar 'autofágico', afirma ex-governador

O empresário afirma que a crise fiscal enfrentada pela gestão do governador Wellington Dias (PT) é mais simples do que se imagina. Mas considera que a reforma administrativa destinada a enxugar a máquina deve ser feita o quanto antes, sob pena de haver atraso de salários ou até mesmo a interrupção dos serviços públicos no estado.

Segundo Freitas Neto, a reforma é necessária para que o Governo do Estado não se torne "autofágico, gastando consigo mesmo, para se manter, tudo o que arrecada".

"No meu tempo [de governador] foi pior, porque no meu tempo era obrigado a mexer com pessoal. Hoje talvez não seja preciso. No meu tempo tinha muitos servidores que estavam em folhas suplementares, o que era ilegal, e eu tive que resolver isso, tanto por obrigação de ordem legal e também de ordem financeira, porque eu peguei o estado com três meses de atraso na capital e quatro meses no interior [...] Hoje não é o caso. Mas, sem dúvida nenhuma, é preciso racionalizar a administração pública. Por exemplo, há muitas secretarias e coordenadorias que fazem as mesmas coisas. Há dois, três, quatro órgãos fazendo estradas. Dois, três, quatro órgãos fazendo calçamento. Enfim, uma situação que não deveria ocorrer, porque cada órgão desses gera uma despesa muito grande. E é melhor que esses recursos sigam diretamente para apoiar a educação, para apoiar a saúde e a infraestrutura", avalia Freitas Neto.

Sebrae - O novo presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-PI destaca que a instituição tem um papel importantíssimo para a economia do país - papel este que se sobressai em momentos de crise, como a que ocorre atualmente no Brasil.



"O Sebrae, em todo o país, atua no sentido de ajudar os microempreendedores a tocar o seu próprio negócio. Além de oferecer as orientações iniciais para montar uma empresa, o Sebrae dá as orientações de como buscar recursos em bancos e disponibiliza também os treinamentos a esses pequenos empresários. Então, é uma instituição muito importante, principalmente num momento desses, em que o país convive com uma taxa de desemprego muito elevada", conclui Freitas Neto.

Cícero Portela