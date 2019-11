Franzé sobe o tom e faz críticas à gestão municipal

O deputado estadual Franzé Silva voltou a fazer duras críticas à gestão do prefeito Firmino Filho (PSDB) à frente da Prefeitura de Teresina. O parlamentar avalia que a capital do Piauí apresenta baixos índices de desenvolvimento em diversos setores, o que seria motivado, de acordo com ele, por deficiências na gestão.

Segundo Franzé, apesar de já estar há mais de 30 anos à frente do Palácio da Cidade, o grupo político de Firmino não consegue viabilizar soluções para alguns gargalos do município, como a mobilidade e a drenagem urbana.



O deputado também teceu críticas à saúde pública do município de Teresina - Foto: O Dia



“Em 30 anos, não tivemos nenhum viaduto construído nessa cidade pela Prefeitura, para que destravasse o caos que é a mobilidade urbana de Teresina. Quando se fala em drenagem, a gente vê o caos que é. Toda cidade alaga, porque nós não temos sistema de drenagem. Quando você fala em desenvolvimento econômico, não temos um polo industrial nessa cidade”, disparou.

O deputado Franzé Silva também teceu críticas à saúde pública do município de Teresina. “Hoje, os hospitais estaduais estão sobrecarregados, principalmente a maternidade Evangelina Rosa, porque as maternidades municipais não funcionam. Ninguém tem coragem de levar uma filha, uma esposa, ou uma irmã, para ter um parto em uma maternidade municipal. Então, toda essa estrutura de saúde municipal é caótica também. Os hospitais municipais não funcionam”, disse.

Natanael Souza, do Jornal O Dia