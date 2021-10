Franzé Silva é eleito vice-presidente da Assembleia com 25 votos

O deputado estadual Franzé Silva (PT) foi eleito na manhã desta quarta (27) como o novo vice-presidente da Assembleia Legislativa do Piauí. O parlamentar foi eleito com 25 votos dos 26 deputados presentes na sessão plenária, mesmo com um consenso já construído um parlamentar votou em branco na eleição. Franzé ocupa a cadeira deixada por Flora Izabel que renunciou ao mandato para ser conselheira do Tribunal de Contas do Estado. A deputada Lucy Soares fica com a quarta vice-presidência deixada por Bessah Filho (Progressistas) que abdicou da cadeira e Francisco Limma (PT) fica com a terceira secretaria da mesa, outrora ocupada por Franzé.



O presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, Themístocles Filho (MDB), confirmo o resultado e empossou os deputados ao final da votação. Os três deputados eleitos ficam na mesa diretora até o fim desta legislatura em 2023.

“Proclamo eleito a fim de complementar o atual mandato da mesa diretora, para vice-presidente o deputado Franzé Silva (PT), para o cargo de quarto vice-presidente a deputada Lucy Soares (Progressistas) e para o cargo de terceiro secretário o deputado Francisco Limma (PT). Estão devidamente empossados na mesa diretora”, concluiu o parlamentar.

Franzé agradeceu o apoio dos deputados e lembrou que irá buscar o equilíbrio e o diálogo no legislativo.

“É uma grande honra ser escolhido para essa importante função, que traz grandes desafios e responsabilidades. Nosso foco continuará sendo o de ajudar nosso Estado a crescer, se desenvolver social e economicamente, buscando, através do diálogo e equilíbrio, projetos que deem mais dignidade para nosso povo”, pontua Franzé.

Competências do vice-presidente

De acordo com o Regimento Interno da Alepi, ao vice-presidente incumbe substituir o presidente em suas ausências e impedimentos e exercer funções delegadas pelo presidente. O vice terá, portanto, competências designadas à presidência, tais como presidir as sessões; decidir questões de ordem e reclamações; designar Ordem do Dia das sessões; distribuir matérias às Comissões; retirar proposições da Ordem do Dia; despachar requerimentos; determinar arquivamento ou desarquivamento de requerimentos e proposições; entre outras.

