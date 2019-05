Franzé: retorno de Arcoverde à Alepi causou “situação embaraçosa”

O deputado estadual Franzé Silva (PT) afirmou nessa quinta-feira (16) que o retorno de Júlio Arcoverde à Assembleia Legislativa causou uma situação embaraçosa para o governador Wellington Dias (PT), que terá que convocar mais um parlamentar para o secretariado, para não prejudicar a suplente Belê Medeiros.



“Criou uma situação um pouco embaraçosa para o governador. O governador quer acomodar o Progressistas, na figura da deputada Belê, mas ele precisa fazer o diálogo com os deputados que ele venha chamar para as secretarias. A vinda do deputado Júlio Arcoverde, sem um diálogo prévio, fez com que ele agora tenha que fazer essa acomodação rápida”, disse Franzé.

Na avaliação do petista, a definição deve acontecer ainda nos próximos dias. “Acho que o governador vai tirar um espaço na sua agenda para conversar com os deputados que, porventura, venham assumir, para que não crie uma dificuldade com a deputada Belê”, afirmou.



O deputado Franzé Silva é o líder do Partido dos Trabalhadores e defende os espaços da sigla na Alepi - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Júlio Arcoverde diz que Franzé é desinformado

Ao comentar as declarações de Franzé Silva, o deputado estadual licenciado Júlio Arcoverde negou que tenha causado uma situação embaraçosa para o governador. De acordo com o parlamentar, que deixou no início da semana o comando da Secretaria de Esportes e Lazer (Semel) da capital, o seu retorno à Assembleia Legislativa foi comunicado ao governador com bastante antecedência .

“O governador Wellington Dias já sabia dessa situação há mais de 20 dias. Eu preciso comunicar ao governador, e não ao deputado Franzé. Eu acho que ele está desinformado, precisa conversar mais com o governador”, disse



Arcoverde explica que Wellington Dias já sabia de seu retorno para o parlamento



Fui eleito com quase 50 mil votos, eu volto na hora que eu quiser. Não estou criando embaraço nenhum para o governador. Estou aqui para facilitar a vida do governador, como sempre fiz, desde 2014, quando o deputado Franzé não era deputado ainda”, finalizou Arcoverde.

O retorno do deputado Júlio Arcoverde (PP) à Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) deve ser oficializado na segunda-feira (20). A exoneração dele da Semel já foi publicada.

Ao reassumir o mandato como deputado estadual, Arcoverde deve ser indicado pelo Progressistas para a presidência da comissão de Constituição e Justiça do Assembleia Legislativa, antes ocupada por Wilson Brandão (PP), atualmente secretário no Governo do Estado.

Breno Cavalcante e Natanael Souza - Jornal O Dia