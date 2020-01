Franzé diz que Firmino teme ostracismo político

O deputado Franzé Silva (PT) usou as redes sociais para voltar a fazer críticas ao prefeito de Teresina Firmino Filho (PSDB). Ao responder as recentes declarações do chefe do executivo municipal sobre a atuação do Governo do Estado na capital, o petista afirmou que a ‘miopia’ pode estar afetando Firmino no campo político.



“A miopia peculiar a que chega aos cinquenta anos tem afetado o Prefeito Firmino também no campo político ou então ele, no desespero de quem poderá após o fim do mandato entrar no ostracismo na política, e isso já aconteceu com ele uma vez, está com crise de amnésia”, disse Franzé.

As declarações de Franzé foram dadas em resposta à fala de Firmino, que nessa segunda-feira (27) afirmou desconhecer a existência de obras e investimentos do governo do Estado em Teresina.

“Espero que ele reflita e tome consciência que os investimentos de iniciativa do Governador Wellington Dias evitou um caos maior na mobilidade urbana de Teresina; os investimentos na área da saúde em Teresina salva a população do vexame rede pouco resolúvel da PMT, os investimentos na área cultural, esconde a inexistente preocupação com essa importante área”, retrucou Franzé.

