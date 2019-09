Franzé crê em consenso no PT, mas mantém pré-candidatura a prefeito

O deputado estadual Franzé Silva afirmou, nesta sexta-feira (27), que mantém sua pré-candidatura a prefeito de Teresina, mesmo diante do recente movimento de uma ala dentro do Partido dos Trabalhadores (PT) por unidade em torno do nome do deputado Fábio Novo como o melhor nome para representar a legenda em 2020.

Na última quinta-feira (26) o ex-secretário estadual de Justiça, Daniel Oliveira, e seu grupo político optaram por desistir da sua pré-candidatura para apoiar a de Fábio Novo. Por sua vez, Franzé disse ser comum essas "acomodações" internas e, apesar de reiterar respeito aos colegas, defendeu a necessidade desses nomes serem postos ao escrutínio não apenas dos correligionários, mas também dos eleitores teresinenses.

Deputado não descarta possibilidade de unidade entre pré-candidatos. Foto: Assis Fernandes/O Dia



"Ficou acertado que o nome que irá reapresentar o PT será aquele que a população de Teresina tiver uma maior aceitação, e isso vai ser medido através de pesquisa. Não podemos estar em um debate interno falando para dentro, temos que falar para fora", disse o deputado ao Jornal O Dia.

Apesar disso, Franzé não descarta a possibilidade de unidade entre os nomes que hoje se apresentam como postulantes à candidatura majoritária do partido em 2020 na capital, mesmo acreditando que outros nomes possam surgir neste ínterim. “O que vai realmente medir o consenso vai ser, dos três nomes, aqueles que aparecerem melhor nas pesquisas, mas vamos chegar à convenção com o consenso, não tenho dúvidas”, garantiu.

Nathalia AmaralBreno Cavalcante, do Jornal O Dia