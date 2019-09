Franzé acusa de Teresa Britto de quebra de decoro e deputada rebate

O deputado estadual Franzé Silva (PT) formalizou nessa terça-feira (17), junto à mesa diretora da Assembleia Legislativa, uma acusação de quebra de decoro parlamentar contra a deputada Teresa Britto (PV). De acordo com ele, a parlamentar teria ofendido a honra dos colegas ao afirmar que os membros da base aliada são ‘subservientes’ ao governo do Estado.



Leia também:

Deputada diz que empréstimos tem controvérsias e comissão adia votação

“A deputada Teresa Britto usou de desrespeito com todos os deputados da base, quebrando uma regra da casa. Pedi a abertura verbal, e pedi de forma escrita que o presidente toque esse processo para que a gente não deixe denegrir a situação de relacionamento entre os deputados. Aqui é um poder autônomo, e de forma nenhuma podemos permitir que esse tipo de declaração chegue como verdade à sociedade”, justificou Franzé.





Franzé acusou Teresa Brito de quebra de decoro - Foto: O Dia

O parlamentar também defendeu a necessidade de garantir a autonomia da Assembleia Legislativa, enquanto um poder autônomo. “A gente tem que ter o cuidado de manter a regra do parlamento. O respeito à posição de cada um, seja da minoria, seja da maioria, seja do partido do governador, seja da oposição. O que nós precisamos é ter clareza do respeito. Essa casa tem que debater, tem que ter o contraditório entre nós, mas não podemos de forma nenhuma desrespeitar uns aos outros”, defendeu.

Teresa rebate

Ao comentar a acusação de Franzé, a deputada Teresa Britto afirmou que o parlamentar está sendo machista e tentando silenciar a voz da oposição. Ela nega ter desrespeitado os membros da base aliada do governo na Assembleia.



Deputada do PV disse que parlamentares da base são subservientes a Dias - Foto: Elias Fontinele/O Dia



“Eu vi como uma atitude machista, porque eu sou mulher, e ele acha que as mulheres devem ser submissas, querendo calar a deputada Teresa Britto. Somente isso. Ele quis foi cercear a minha fala, o meu direito de falar. Estou aqui legitimada pelo povo do Piauí. Não chamei o deputado de nenhum palavrão ou palavra de baixo calão. A minha voz ele não cala, porque esse mandato foi dado pelo povo do Piauí”, afirmou Teresa.

Natanael Souza, do Jornal O Dia