O governador Wellington Dias (PT) anunciou, durante solenidade no Karnak, os nomes de Francisco Limma (PT) e Evaldo Gomes (PTC) como os novos líder e vice-líder, respectivamente, do governo na Assembleia Legislativa. O ex-secretário de Desenvolvimento Rural substitui o suplente de deputado João de Deus (PT) à frente dos interesses do governo na Casa.



Francisco Limma assume a função na próxima segunda-feira (09), quando irá retomar oficialmente a cadeira de deputado. “Estaremos voltando ao espaço que tivemos e que muito nos honra como deputado estadual, e agora com essa missão de defender, representar e liderar as demandas do governo”, ressaltou o novo líder.

Francisco Limma é o novo líder do Governo do Estado na Alepi. (Foto: Reprodução/Facebook)



O petista falou ainda sobre as dificuldades do trabalho em ano eleitoral. “Nesse período as tensões são maiores. A Assembleia é de fato um espaço de debate. O que precisamos é ter cuidado para não transformar esse debate de ideias em debate de interesses particulares”, pontuou.

Além de Francisco Limma, outros nove deputados que estavam licenciados da atividade parlamentar reassumem as funções na Alepi. São eles: Flávio Nogueira Júnior (PDT), Fábio Novo (PT), Fábio Xavier (PR), Gessivaldo Isaias (PRB), Hélio Isaias (PP), Janainna Marques (PTB), Nerinho (PTB), Pablo Santos (MDB) e Zé Santana (MDB).

Ithyara Borges