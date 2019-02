Francisco Limma continua na liderança do governo na Alepi

Durante a solenidade de posse na Assembleia Legislativa, o governador Wellington Dias (PT) confirmou que o deputado estadual Francisco Limma (PT) vai ser o líder do governo na nova legislatura. A vice-liderança ficará a cargo do deputado Júlio Arcoverde (Progressistas). Os dois cargos são fundamentais para viabilizar a tramitação de matérias de interesse no executivo na Assembleia Legislativa.

Francisco Limma (PT) assume a liderança do governo na Assembleia pela segunda vez. A primeira foi em abril de 2018, ao substituir João de Deus (PT), que ocupou a liderança durante a maior parte do último mandato de Wellington Dias. Ao comentar o anúncio do governador, Limma afirmou que avalia positivamente os cerca de oito meses que passou na função.



Francisco Limma permanece como líder do Governo na Alepi (Foto: Jailson Soares/O Dia)

“Agradeço a confiança do governador. Eu era um deputado de primeiro mandato e ele me deu essa missão, que me esforcei ao máximo para cumprir. Então, se ele e reafirma isso, é sinal de que ele se sentiu contemplado com o nosso trabalho”, afirmou o deputado.

Com a indicação para assumir a liderança do governo, diminuem as chances de Limma assumir uma das pastas do governo do Estado, após a reforma administrativa. Na última gestão de Wellington, o deputado comandou a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), atualmente, uma das pastas mais cobiçadas entre os aliados do governo.

Natanael Souza - Jornal O Dia