Francisco Costa quer audiência para discutir reorganização de hospitais

O deputado estadual Francisco Costa (PT) propôs a realização de uma audiência pública para discutir a reorganização da saúde pública no interior do estado. O parlamentar, que já foi secretário estadual de Saúde, avalia que, apesar dos avanços, ainda é preciso fortalecer a atenção primária.



“Sempre escuto de técnicos, de estudiosos da área de saúde que, se nós fortalecêssemos a atenção primaria teríamos capacidade de resolver até 90% dos problemas da população. Isso precisa, cada vez mais, ser percebido pelos gestores municipal, estadual e pelas políticas do Ministério da Saúde”, relatou Francisco Costa.



Francisco Costa, secretário estadual de Saúde - Foto: O Dia

O deputado também avalia que os gestores municipais passarão a ter cada vez mais dificuldade de manter os hospitais funcionado, caso não haja um reorganização do sistema.

“Hospitais com até 30 leitos e com equipe mínima necessária para funcionamento têm um custo aproximado de R$ 170mil por mês. Se considerássemos uma taxa de ocupação de 70% dos leitos e avaliar os valores que são pagos pelo SUS, o gestores conseguem, no máximo, faturar R$ 50 mil e todo a carga restante do custeio é de responsabilidade dos municípios. A conta não fecha”, frisou.

A audiência pública proposta por Francisco Costa ainda não tem data marcada, mas deve contar com a presença de representantes do Conselho dos secretários Municipais de Saúde (Cosems); da Secretaria Estadual de Saúde (Sesapi); Associação Piauiense dos Prefeitos Municipais (APPM) e do Ministério da Saúde.

