Francisco Costa assume a liderança do governo na Alepi

O deputado estadual Francisco Costa (PT) assumiu nesta quinta-feira (6) a liderança do governo na Assembleia Legislativa. A partir de agora, o parlamentar será o responsável por acompanhar a tramitação de projetos de interesse do executivo estadual, além de liderar uma base aliada composta atualmente por 27 deputados.

Francisco Costa assume a função que em 2019 foi ocupada por outro deputado do Partido dos Trabalhadores, Francisco Limma. De acordo com o novo líder do governo, a mudança foi motivada apenas por questões relacionadas ao processo eleitoral de 2020 e teve o aval do governador Wellington Dias e dos demais deputados da base.



O deputado deve orientar a base aliada nas votações - Foto: O Dia



“O deputado Limma já deu a sua contribuição em 2019. Esse é um ano difícil. Todo mundo tem que se dividir entre Assembleia e acompanhar suas lideranças nos municípios. Como a pauta e ações do governo precisam de um acompanhamento maior do líder, acaba sobrecarregando. Por conta disso, o deputado Limma resolveu se afastar”, justificou Francisco Costa.

O agora ex-líder do governo, Francisco Limma, utilizou as redes sociais para desejar boa sorte ao novo ocupante da função. “Parlamentar competente e que fará um bom trabalho, com certeza. Sigo à disposição para orientar e apoiar as decisões da base aliada”, publicou.

Natanael Souza, do Jornal O Dia