França diz que tropa de choque está a postos para agir em sindicato

Recém-empossado governador de SP, Márcio França (PSB) disse que a Polícia Militar seguirá a determinação do Judiciário se precisar agir nas manifestações no sindicato onde o ex-presidente Lula aguarda para ser preso.

"Quando as pessoas estão exaltadas, a tendência é sempre ter uma confusão inesperada. A Polícia Militar e as demais polícias seguem a determinação do Poder Judiciário. Mas naturalmente vamos fazer até o limite para que possa ser feito tudo em paz", disse França nesta sexta (6) no Palácio dos Bandeirantes.

Questionado se o secretário Magino Aves havia orientado a atuação da tropa de choque, França disse que não tinha recebido essa informação.

"Em função do clima no Brasil, a tropa de choque tem que evidentemente ficar preparada. Mas não é por conta da determinação. É por conta dos tumultos que podem acontecer. A nossa tarefa é evitá-los."

"Ninguém quer transformar o Brasil em um caldeirão de violência desnecessária", disse.

