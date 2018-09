França defende Alckmin e diz ser impossível acharem algo contra o tucano

O governador paulista Márcio França (PSB) defendeu na manhã desta quarta-feira (5) o ex-governador e candidato à Presidência Geraldo Alckmin (PSDB). França foi vice-governador de Alckmin.

Ele disse que desconhece a ação do Ministério Público - que acusa o tucano de improbidade administrativa por suposto recebimento de caixa dois -, mas disse que acusações muitas vezes não são comprovadas, prejudicando o acusado.

Ele afirmou ainda confiar na idoneidade de Alckmin. "Acho absolutamente impossível que alguém tenha algum tipo de petulância de falar alguma coisa errada com o governador Alckmin. Acho uma hipótese impossível. É como se a gente encontrasse o sol aberto à meia noite".

França esteve em vistoria às obras de reconstrução do Museu da Língua Portuguesa, destruído por um incêndio. Durante a visita, o governador e também candidato ao governo do Estado posou para fotógrafos enquanto tirava uma selfie com o próprio celular. "Estou aprendendo", brincou ele.

