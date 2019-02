Formação de comissões deve ser concluída esta semana

O deputado estadual Francisco Limma (PT), líder do governo na Assembleia Legislativa, afirmou que o processo de formação das comissões técnicas da casa deve ser concluído até o final dessa semana. Segundo ele, os deputados aguardam a consolidação dos blocos partidários para iniciarem a discussão por espaços nas 11 comissões que a Assembleia possui.

“Devemos fazer isso durante essa semana. Já temos alguns blocos formados, mas alguns partidos não formaram ainda. De qualquer forma, essa semana deve ser concluída a constituição dessas comissões”, afirmou o deputado.



Líder do governo observa nomes e aguarda blocos - Foto: Jailson Soares/O Dia



De acordo com o regimento interno da Assembleia, os partidos ou blocos que possuem o maior número de deputados têm prioridade na hora de escolher os espaços e brigar pelo comando das comissões. Na avaliação do líder do governo, a tendência é que haja um entendimento entre os deputados para beneficiar todas as bancadas. “O regimento coloca essa situação, mas a Assembleia tem a prática de sempre construir em consenso”, ponderou.

Sobre a reforma administrativa, Limma (PT) acredita que o governo não deve ter muitas dificuldades para aprovar a matéria. “O legislativo é um espaço de entendimento. Então, eu acho que não vai haver grandes dificuldades, embora possam ter alguns debates, mas isso é natural e é normal”, avaliou.

Natanael Souza - Jornal O Dia