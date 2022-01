Fonteles e Themístocles tomam café da manhã e alinham discurso majoritário

O Secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, e o Presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, Themístocles Filho, se reuniram na manhã desta terça (11) para um café da manhã. O encontro ocorre três dias após o governador Wellington Dias decidir que o PSD não ficará com o espaço de vice-governador. Com a decisão o caminho fica praticamente aberto para que Themístocles seja o candidato a vice-governador ao lado de Fonteles.



A dobradinha será inédita na história do Piauí. O Partido dos Trabalhadores nunca teve o MDB ocupando a cadeira de vice ao seu lado. Nas quatro eleições em que venceu o governo do estado, o MDB só apoiou o PT em uma oportunidade, na última eleição de 2018. Nas três vitórias anteriores Wellington sempre derrotou mdebistas, em 2002, venceu Jônathas Nunes, que ficou em terceiro, atrás de Hugo Napoleão, em 2006 Mão Santa e em 2014 Wellington venceu o então governador Zé Filho ainda no primeiro turno.

Informações de bastidores dão conta de que o anúncio da chapa majoritária da base governista, que terá Fonteles para o governo, Themístocles de vice, Wellington Dias para o senado e o PSD de suplente, deve ser anunciada até o mês de março. Pelas redes sociais o deputado Themístocles falou sobre a reunião.





