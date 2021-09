Fonteles anuncia liberação de empréstimo de R$ 600 milhões e faz críticas a Ciro Nogueira

Uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, autorizou na última terça (21) a liberação de um empréstimo de R$ 600 milhões de reais firmado pelo governo do Piauí junto ao banco Itaú. A decisão foi anunciada pelo Secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, coordenador do Pró-Piauí. O valor será aplicado em ações de infraestrutura no estado.



Pelas redes sociais, Fonteles anunciou a liberação e postou uma imagem do sistema do Supremo Tribunal Federal que mostra a suspensão da portaria ME 9.365/2021 que determinava uma consulta pública para a liberação de empréstimos para estados e municípios. Fonteles ainda aproveitou para mais uma vez “cutucar” o senador Ciro Nogueira.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!