Flora Izabel toma posse como conselheira no Tribunal de Contas do Estado

A ex-deputada Flora Izabel tomou posse administrativa como conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PI) em solenidade restrita na manhã desta segunda-feira (20). Diante dos demais conselheiros da Corte, ela fez a leitura do juramento e prometeu desempenhar com independência os deveres do cargo em acordo com a Constituição Federal e Constituição Estadual.

Leia também: Deputado Warton Lacerda (PT) assume cadeira deixada por Flora Izabel



Foto: Reprodução/Instagram

Flora Izabel foi eleita conselheira do TCE com 17 dos 30 votos e garantiu o cargo em primeiro turno na eleição realizada no último dia 16 na Assembleia Legislativa. Ao todo, oito candidatos disputavam uma vaga na Corte de Contas. Em seu discurso após o pleito, Flora disse ser “um instrumento da missão” e resumiu o sentimento como sendo de “responsabilidade e compromisso”.

Além da posse administrativa que ocorreu hoje (20), Flora também deverá tomar posse no TCE em uma sessão solene no Plenário da Corte. Por conta dos protocolos sanitários impostos pela pandemia, o evento também deverá ser restrito.

Mesa diretora

Com a saída de Flora Izabel, a mesa diretora da Assembleia passará por mudanças. É que Flora ocupava o cargo de primeira vice-presidente da Casa e uma nova eleição deverá ser feita para decidir quem deverá substituí-la. Antes da leitura do termmo de renúncia de Flora no Plenário nesta segunda (20), o presidente da Assembleia, deputado Themístocles Filho, anunciou que esta eleição para os novos membros da mesa diretora deverá ter lugar somente ao final de outubro.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!