Flora confia no apoio de Wellington e Themístocles para vencer eleição do TCE

A deputada estadual Flora Izabel (PT) busca o apoio do governador Wellington Dias e do presidente da Assembleia, Themístocles Filho (MDB), para vencer a eleição do TCE ainda no primeiro turno. Flora que conseguiu o consenso dentro do partido dos trabalhadores, busca agora pacificar a base aliada e angariar o maior número possível de votos dentro bloco de sustentação de Wellington na assembleia.

A deputada defendeu o seu nome em apoio as mulheres e destacou que a sua eleição seria mais um espaço de poder ocupado por uma mulher. A parlamentar confirmou que o seu objetivo é conseguir no mínimo 16 votos para vencer no primeiro turno.

“O nosso trabalho é para vencer no primeiro turno, é o ideal. É importante todos os apoios em todas as esferas, o governador, o deputado Themístocles que é um grande líder aqui nesta casa e todos os deputados são grandes líderes. É uma eleição diferente, porque o público é formado por deputados, é um público bem específico. No momento oportuno vamos conversar com todos, respeitando cada um, estamos fazendo uma campanha de alto nível com os concorrentes” finalizou Flora Izabel.

FOTO: Assis Fernandes/ODIA

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!