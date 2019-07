Flávio Nogueira Júnior não descarta filiação ao Podemos

O deputado estadual Flávio Nogueira Júnior confirmou que existe a possibilidade do grupo comandado por seu pai, deputado federal Flávio Nogueira, trocar o PDT e se filiar ao Podemos. Os dois estiveram reunidos no último domingo com o senador Elmano Férrer, atual presidente estadual do Podemos, para tratar do alinhamento político entre os grupos para as eleições de 2020 e 2022.



“Temos uma afinidade muito grande com o senador, desde a época que ele foi prefeito de Teresina. Na realidade, já é a terceira vez que ele faz esse convite. Estamos bem à vontade no PDT. O PDT e o Podemos têm a estratégia de marchar juntos na eleição municipal, e quem sabe, lá na frente, a gente possa unificar esse discurso e participar do mesmo partido”, afirmou Flávio Júnior.

Apesar do alinhamento, o deputado estadual não descarta a possibilidade de PDT e Podemos lançarem candidaturas próprias a Prefeitura de Teresina na próxima eleição municipal. Segundo ele, as siglas podem ser opção do grupo ligado à atual gestão do Palácio da Cidade.



Flávio Nogueira Junior - Foto: Assis Fernandes/O Dia

“É possível. A gente vem conversando. Tanto o Podemos quanto o PDT tem uma estreita ligação com a Prefeitura de Teresina, e não vejo dificuldade do Podemos ou o PDT apresentar um candidato para representar a base do prefeito”, avaliou.

Previdência

Ainda de acordo com Flávio Júnior, a possibilidade de saída do PDT não tem relação com a posição do deputado federal Flávio Nogueira sobre a reforma da previdência. O parlamentar já anunciou que vai votar a favor da matéria, mesmo contrariando a sigla, que fechou questão para votar contra.

Segundo o deputado estadual, as mudanças propostas no texto original já contemplam os pontos que eram alvos de críticas por parte do PDT. “O deputado Flávio Nogueira, presidente do partido aqui no estado, não vê motivo de não votar com suas convicções”, disse.

Natanael Souza - Jornal O Dia