Flávio Nogueira Júnior coloca Republicanos como “caminho natural”

Apesar da legislação impedir sua troca de partido, o deputado Flávio Nogueira Júnior considera insustentável a sua permanência no PDT. Filiado há mais de 20 anos na agremiação política, o parlamentar cita, dentre outras coisas, problemas internos que o afastaram das decisões partidárias.



O distanciamento se acirrou quando seu pai, o deputado federal Flávio Nogueira, não seguiu a orientação partidária e votou favorável à reforma da Previdência. Por conta disso, sofreu uma série de punições impostas pela Executiva nacional, dentre as quais, a perda da presidência do diretório do partido no Piauí, atualmente comandado por uma comissão provisória.







“Ajudei e contribui com a criação de diretórios e comissões provisórias, mas nas eleições deste ano eu nem sequer fui ouvido em nada, nem fazendo parte da nova comissão provisória estadual me perguntaram. Então as pessoas que seguem a gente irão migrar conosco para o partido que formos”, disse Nogueira Júnior.

Uma das opções é o Republicanos (PR), que através do seu mandatário estadual, deputado Gessivaldo Isaías, considera praticamente certo a chegada dos dois parlamentares pedetistas aos quadros do partido, alternativa confirmada por Flávio Nogueira Júnior. “É o caminho natural”, avaliou.

João MagalhãesBreno Cavalcante