Flávio Nogueira Jr não confirma volta a secretaria e quer conversa com Wellington

O deputado estadual Flávio Nogueira Jr (PDT), ex-secretário de Turismo, deixou em dúvida o seu retorno para a pasta nos próximos dias. O parlamentar é um dos quatro deputados que deixaram a administração de Wellington Dias para participar da eleição de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Além de Nogueira, Hélio Isaías (Progressistas), Wilson Brandão (Progressistas) e José Santana (MDB) deixaram o governo, apenas Isaías retornou para a Secretaria dos Transportes.



Flávio Nogueira Jr negou que haja um racha entre ele e o governador, o político afirmou que a eleição para o TCE são "águas passadas".

“Vou conversar com o governador Wellington Dias e após essa conversa eu digo se retorno para a secretaria ou se permaneço na casa. A eleição passou, era uma disputa entre quatro colegas aqui da casa, mas já passou, agora é tocar a eleição de 2022. Não tenho nenhuma exigência para voltar a secretaria, vamos somente conversar e alinhar a volta. Da mesma forma os outros deputados que saíram para a eleição também não voltaram ainda”, disse o deputado.

Filiação ao Republicanos

O deputado confirmou ainda que o seu destino está definido, o político irá para o Republicanos disputar a reeleição.

“Pretendo manter a minha linha de pessoa com palavra, se eu der a palavra para qualquer pessoa certamente cumprirei. Eu tenho o compromisso e a palavra dada para o pastor Gessivaldo. Permaneço no PDT, partido no qual fui eleito por três vezes e aguardando a janela para que a gente possa fazer a migração”, concluiu o deputado.

FOTO: Assis Fernandes/ODIA

