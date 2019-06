Flávio Nogueira diz que vai votar a favor da Reforma da Previdência

O deputado Flávio Nogueira (PDT) declarou que vai a favor do projeto de Reforma da Previdência, que tramita no Congresso Nacional. Na avaliação do parlamentar, a Reforma é fundamental para garantir o equilíbrio das contas da União e dos estados e municípios.



“Sempre disse, desde o começo, que estarei votando a favor da [Reforma da] Previdência, porque acho uma necessidade para o país. Temos uma grande crise econômica, estamos em recessão, podemos chegar à depressão econômica, o que pode ser o caos maior. Funcionários públicos não vai receber seus proventos, aposentados pior ainda”, avaliou



Parlamentar diz que espera apenas algumas alterações no texto e não seguirá posição do partido - Foto: Elias Fontinele/O Dia



Apesar de declarar apoio à Reforma da Previdência, Flávio Nogueira afirma que ainda vai brigar pela retirada de alguns pontos que, segundo ele, prejudicam a classe mais pobre da população brasileira. “Não estarei votando no texto original, como o governo mandou para Câmara. Modificando esse texto, tirando o BPC e também revogando outras coisas da aposentadoria rural, estarei votando a favor”, disse.

O posicionamento de Flávio Nogueira contraria a maior parte da bancada do PDT no Congresso, que se manifesta de forma contrária ao projeto de Reforma da Previdência enviado pelo governo Bolsonaro. Apesar disso, o parlamentar diz que não teme punições por votar contra a orientação partidária. “Isso é contornável. Sou do partido, mas, acima disso, sou um deputado eleito pelo povo”, avaliou.

João MagalhãesNatanael Souza - Jornal O Dia