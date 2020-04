Flávio Nogueira diz que não há clima para abertura de impeachment

Apesar dos pedidos já protocolados por partidos da oposição, o deputado federal Flávio Nogueira (PDT) avalia que não há clima favorável para a abertura de um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro (Sem partido). Na avaliação do deputado, o Congresso Nacional deve focar nas ações de combate à pandemia da Covid-19, evitando o agravamento de uma nova crise política.

“Acho que primeiro temos que resolver esse problema da pandemia. Acho que a Câmara Federal e o Senado têm nesse instante a responsabilidade de estar em vigilância constante para que as leis emergenciais de combate à essa crise não sofram descontinuidade. Acho que, nesse instante, o Congresso não deve se preocupar com impeachment, deve se preocupar com a crise na saúde, com a pandemia”, avaliou o deputado, ao destacar que caberá ao STF avaliar a possibilidade de investigação contra o presidente da República no que diz respeito às denúncias feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro.



Ainda de acordo com Flávio Nogueira, o momento exige um diálogo mais próximo entre os poderes, para efetivar ações de combate à pandemia. Para ele, o ambiente de instabilidade prejudica a atuação contra o novo coronavírus. “Acho que o Brasil já sofre tanto com a crise econômica e com a pandemia, e a irresponsabilidade do campo da política faz com que o país sofra ainda mais”, avaliou.

Após as denúncias feitas por Sérgio Moro, ao pedir demissão do Ministério da Justiça, pelo menos quatro pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro já foram protocolados na Câmara Federal.

