Flávio Nogueira critica articulação entre Bolsonaro e Congresso

O deputado federal Flávio Nogueira (PDT) criticou as dificuldades de articulação do Governo Federal na tramitação de matérias importantes, como a Reforma da Previdência. Na avaliação do parlamentar, o presidente Jair Bolsonaro precisa estabelecer um diálogo ‘mais republicano’ com os membros do Congresso Nacional para conseguir aprovar as matérias de interesse do país.



“O Brasil precisa urgentemente de Reformas, só não pode ser na ‘marra’, tem que ser no diálogo, tem que ser na conversa republicana com os membros do Congresso Nacional, senão não passa. Ele [Bolsonaro] sabe que não pode governar sem o Congresso. Estamos em uma democracia. Nem mesmo na ditadura se consegue governar sem o Congresso Nacional”, avaliou.

Flávio Nogueira também rebateu as críticas que os parlamentares vem sofrendo nos últimos dias por parte de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o parlamentar piauiense, existe uma tentativa de jogar a opinião pública contra os congressistas, o que pode ser prejudicial para o país.

“É Lamentável, porque é a continuidade da campanha eleitoral. A campanha eleitoral passou. Se o presidente Bolsonaro chegou lá com a boa votação, nós do Congresso também chegamos. SE ele tem apoio popular, nós também temos”, destacou Flávio Nogueira.

Luiz Carlos OliveiraNatanael Souza - Foto: Assis Fernandes/ODIA