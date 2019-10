Flávio Nogueira aciona Justiça Eleitoral para deixar o PDT

O deputado federal Flávio Nogueira e os demais deputados do PDT que votaram a favor da Reforma da Previdência ingressaram nessa terça-feira (15) com ações judiciais junto ao Tribunal Superior Eleitoral solicitando o direito de deixar o partido sem o risco de perderem os mandatos.



Os parlamentares questionam a legalidade da suspensão imposta pela direção nacional do PDT, que resulta em uma série de sanções internas na sigla aos dissidentes. Segundo eles, o prazo estabelecido pelo estatuto já teria encerrado.

“Recorremos à Justiça Eleitoral para que ela possa nos dar o direito de sair do partido sem perder o mandato, exatamente pelas perseguições, pelo fingimento, e por não estarmos atuando na plenitude do nosso mandato dentro do nosso partido. Não podemos usar a sigla. Sou presidente do partido, mas estou sem função de presidente, num ano importantíssimo, que é um ano pré-eleitoral. Então, não tem outra saída”, explicou Flávio Nogueira.



O parlamentar quer sair da sigla sem correr o risco de perder o mandato. Ele compõe o grupo que contrariou o PDT na votação da reforma - Foto: Divulgação



O piauiense também criticou a postura da direção nacional do PDT em relação à Reforma da Previdência, que, segundo ele, é um instrumento que vai possibilitar o avanço da economia e a geração de mais empregos no país.

“A economia está moderna. Precisamos de mais leis para flexibilizar a economia e empregar mais pessoas. Nós aqui do parlamento estamos mais preocupados com a geração de empregos. Precisamos modernizar os partidos, principalmente os que se dizem trabalhistas”, defendeu.

Além de Flávio Nogueira, outros seis parlamentares do PDT e do PSB ingressaram com ações individuais junto ao Tribunal Superior Eleitoral(TSE) solicitando o direito de deixar o partido sem o risco de perder o mandato.

Natanael Souza, do Jornal O Dia