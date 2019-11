"Não quero sair, quero que o partido mude", diz Flávio Nogueira sobre PDT

A permanência do deputado federal Flávio Nogueira no PDT continua indefinida. Mesmo com processo protocolado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para deixar a sigla e não perder o mandato, o deputado ainda nutre o desejo de permanecer no partido. Flávio Nogueira e outros sete deputados do PDT sofreram suspensão ética depois que contrariaram a decisão do partido e votaram a favor da Reforma da Previdência.

O deputado piauiense afirmou ao O DIA que tem o desejo de continua na sigla, mas impôs uma condição. Para ele, o PDT tem que modernizar suas ideias para o país. Flavio Nogueira declarou ainda que o partido está atrasado e continua defendendo o projeto que Getúlio Vargas planejou para o Brasil.

“Eu gosto do partido. Ninguém fica muito tempo com uma pessoa ou com uma entidade se não tem afinidade com ela. Não nego que meu desejo é ficar, mas sinto dificuldade. O partido está atrasado. Se o partido não mudar dificilmente nós estaremos acompanhando o partido. Eu não quero sair, quero que o partido mude de comportamento. Tem coisa da época de Vargas”, disse.

Flávio Nogueira defende modernização no PDT (Foto: Elias Fontenele / O DIA)

A suspensão de Flávio Nogueira chegou ao fim, mas o deputado revelou que desde junho não mantém contato com o presidente do PDT, Carlos Lupi, e com o ex-ministro Ciro Gomes. Nesta terça-feira (05/11), o deputado participa de uma reunião com os líderes do partido no Congresso e deve defender as mudanças na condução das bancadas.

Otávio Neto